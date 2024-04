L’influencer Elena Berlato è stata vittima di una rapina a Milano, poi la corsa in ospedale. Il racconto dell’accaduto.

L’influencer e modella Elena Berlato, nota per il suo seguito su Instagram e Onlyfans, è stata vittima di un’aggressione e rapina domenica pomeriggio a Milano, nei pressi di Parco Sempione.

La 28enne è stata sorpresa da tre individui, descritti come sudamericani, mentre era seduta ai tavolini di un bar. I malviventi hanno portato via il suo iPhone 15, causando un momento di panico per la giovane, che è finita in ospedale. Ecco che cosa ha raccontato l’influencer ancora scossa per l’accaduto.

Elena Berlato: l’annuncio Instagram spaventa i fan

Nelle scorse ore tra le storie Instagram di Elena Berlato è spuntata un’immagine che ha preoccupato i fan dell’influencer. “Sono stata rapinata e sono finita pure in ospedale. Ora sto meglio, vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto” scrive, mostrando le braccia coperte di garze, probabilmente a seguito di un prelievo di sangue.

A raccontare i dettagli dell’aggressione ci pensa MilanoToday, il giornale online che ha riportato quanto accaduto. Dopo il furto del suo iPhone 15, la donna avrebbe rincorso i ladri, che si sono rifugiati all’interno della metro di Cadorna.

Solamente due giorni prima l’influencer aveva pubblicato dal cellulare in questione un post su Instagram mostrando il suo nuovo look.

Elena Berlato: le ricostruzioni della polizia

La Berlato ha rivelato alla polizia di aver tentato di bloccare uno dei tre, ma che quest’ultimo l’avrebbe spinta e fatta cadere.

All’arrivo degli agenti, i tre malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. La donna sarebbe poi stata ricoverata dopo aver allertato il 118. Finita in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, l’influencer avrebbe accusato una crisi respiratoria, probabilmente causata dal forte spavento dell’accaduto.

Come finirà la vicenda? Intanto i fan attendono il racconto dell’influencer.