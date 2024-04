Lory Del Santo ospite a Belve racconta della perdita dei figli e il profondo dolore che ancora oggi l’accompagna. Le sue dichiarazioni.

Tra gli ospiti della prossima puntata del programma di Francesca Fagnani, Belve, ci sarà la famosa attrice e showgirl Lory Del Santo.

La puntata è stata già registrata e sono spuntate le prime anticipazioni. Sappiamo, infatti, che durante l’intervista si è parlato molto dei figli dell’attrice, tragicamente scomparsi. Un racconto profondo, struggente, che rivela un lato nascosto di Lory Del Santo. Ma vediamo che cosa ha dichiarato.

Lory Del Santo: il racconto del dramma per la morte dei tre figli

Nella puntata di Belve la Del Santo ha condiviso il dolore straziante per la perdita di tre dei suoi figli. Nel 1991, Conor, avuto con Eric Clapton, è caduto da un grattacielo a soli 5 anni. Negli anni ’90, ha perso un altro figlio neonato a causa di un’infezione, mentre nel 2018, Loren si è tolto la vita a causa di problemi psichiatrici.

Lory Del Santo

“Sono morta, per questo non soffro” ha dichiarato Lory Del Santo, che continua: “È come se fossi solo testimone del tempo, ho assaporato il dolore“.

La relazione con Gianni Agnelli e l’esperienza del carcere

Oltre alla perdita dei figli, durante l’intervista si è parlato del suo passato e del suo presente. Tra gli argomenti trattati c’è stata la relazione con Gianni Agnelli.

“Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto. non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare…, no? alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire ‘dai ce la farai” racconta la Del Santo.

Ma non molti sanno che la Del Santo ha avuto anche dei trascorsi in carcere. Infatti, ha rivelato a Belve: “Ho passato dieci giorni in carcere. Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute“.