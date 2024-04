Bufera dopo un’intervista ad Alessia Marcuzzi e una domanda relativa all’ipotesi di “scoprirsi” nel caso di un film. La showgirl si arrabbia.

Ha generato particolare scalpore un passaggio di una recente intervista di Alessia Marcuzzi al Corriere della Sera. Ad una domanda precisa sull’eventualità di “scoprirsi” in un film, la showgirl aveva replicato in modo abbastanza normale. Peccato che la sua risposta sia stata enfatizzata con un titolo che, a quanto pare, proprio non le è piaciuto.

Alessia Marcuzzi, l’intervista e la risposta sul “nudo”

Alessia Marcuzzi

Intervistata dal Corriere della Sera, la Marcuzzi aveva avuto modo di rispondere a diverse domande tra cui anche la seguente: “Se per un film le chiedessero di spogliarsi?“.

La pronta replica della donna era stata: “Queste domande si fanno solo alle donne. Mhhh, aspetto che me lo chiedano Sorrentino e Lanthimos, il regista di Povere creature”.

Questo passaggio è stato poi utilizzato per titolare l’intervista, almeno stando a quanto la diretta interessata ha fatto notare, con una ipotesi di “nudo”. Proprio questa forzatura non è piaciuta alla donna che ha deciso di far sentire la propria voce.

La replica della showgirl

La conduttrice ha condiviso il post su X dell’intervista al Corriere sottolineando come il titolo scelto non sia stato conforme alle sue parole. Da qui, ecco la polemica: “Perchè questo titolo se del nudo nell’intervista non si parla?”, ha sbottato la Marcuzzi.

“Con Valerio Cappelli abbiamo parlato di tante cose belle, dalla mia passione per Peter Sellers alle donne del cinema, da Paola Cortellesi alle sorelle Rohrwacher, alla Bigelow E si, la domanda sul nudo me l’ha fatta Valerio (peraltro persona amabile) e la mia risposta e’ stata: non mi fare queste domande che poi ci fanno i titoli, ridendo. Incredibile eh? Titolo su Simone, il padre di mio figlio ( citato un secondo per una battuta su Harvey Keitel) e il nudo di Sorrentino. Chissà come mai queste cose succedono sempre a noi donne“.