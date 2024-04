Geolier fa una dedica alla fidanzata Valeria ma i fan notano un indizio inaspettato. Crisi in corso? I campanelli d’allarme nella dedica.

Geolier ha deciso di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale, manifestando pubblicamente il suo amore per la fidanzata Valeria D’Agostino. Attraverso una serie di post su Instagram, il rapper napoletano ha condiviso immagini intime insieme a Valeria, accompagnate da una toccante dedica. In un messaggio pieno di emozioni, Geolier ha smentito categoricamente le voci di crisi e tradimento che circolavano, ribadendo il suo legame indissolubile con la sua compagna.

Tuttavia, alcune frasi hanno allarmato i fan? C’è stato un periodo di crisi? Ecco che cosa ha scritto il rapper napoletano.

Geolier preoccupa i fan: gli indizi della crisi nella dedica

Il rapper partenopeo ha condiviso un post Instagram dedicato alla fidanzata Valeria. Nel post scrive: “Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente,nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni,nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te“.

La dedica, poi, continua: “Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo,mi hai dato amore quando non conoscevo la parola,mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato,perchè sono diventate hit perchè erano dedicate a te Solo tu Solo noi. Tu Sei la donna,la mia. Tutto passa,tu no.“

Ma a cosa si riferisce quando dice che questo periodo è stato “troppo”? C’è stata una crisi ora superata?

Geolier e Valeria: un amore che supera le avversità

Le parole di Geolier sono state un inno d’amore senza tempo: “Sei la mia donna, la mia. Tutto passa, tu no“. Con queste semplici ma profonde parole, il rapper ha voluto sottolineare la sua certezza nel legame con Valeria, respingendo ogni insinuazione riguardante presunti flirt o crisi nella loro relazione.

Il lungo messaggio pubblicato su Instagram ha rivelato il lato più intimo e passionale di Geolier, confermando il suo impegno verso la sua compagna.