Il web interpreta come anti-femministe alcune dichiarazioni della cantante sugli uomini, la replica di Madame

Madame è stata spesso criticata sui social per le sue dichiarazioni, questa volta è stata accusata di anti-femminismo per aver scritto un elogio agli uomini. I social si scatenano contro di lei, ma la dura risposta della cantante non si fa attendere.

Madame e la replica a chi l’ha accusa di essere anti-femminista

Qualche giorno fa, Madame aveva scritto un elogio agli uomini e questo non è stato preso affatto bene sui social, scatenando polemiche e attacchi. A questi continue critiche che le danno dell’anti-femminista, la cantante replica:“Lo sapete che il femminismo è la parità dei sessi? Io sono una donna libera e posso elogiare un bellissimo uomo”. Poi continua sempre più accanita:”Vi concentrate sul sesso, sull’orientamento, sulla provenienza… Non riuscite mai a parlare delle persone!”.

La polemica si è scatenata a causa di queste dichiarazioni dell’artista:”Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime”.

Queste frasi sono state lette come un elogio eccessivo agli uomini screditando e sminuendo le donne. Madame ha chiarito che le sue dichiarazioni indicano una parità di genere che per lei sono l’essenza del femminismo o il suo obiettivo.