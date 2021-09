Sulle pagine social l’addio a un componente della troupe caro alla produzione.

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori“. Questo è il triste annuncio che vediamo sulla pagina ufficiale del Grande Fratello su Twitter. Sappiamo solo che il suo nome era Luca ed era un lavoratore storico all’interno della produzione del programma. Il saluto di commiato è accompagnato da una foto di Luca, sorridente. Dalle parole capiamo che si trattava di una persona speciale e che ha dato un grande contributo alla realizzazione televisiva del famoso reality show.

Molti sono i commenti di cordoglio sotto al post di Twitter. Alcuni, come noi, si chiedono quanti anni avesse l’uomo, qual era il suo compito all’interno della squadra e quali familiari lascia, ma questo non ci è dato saperlo. Ci uniamo anche noi al dolore per la perdita, avvenuta tragicamente agli esordi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata solamente la scorsa settimana. Speriamo che il ricordo del caro Luca dia la forza a tutti quanti di andare avanti nel corso delle puntate. Nuovamente, condoglianze per la produzione e la famiglia.