Si è spento Riccardo Ravalli, ex cavaliere del trono over che aveva partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne.

Muore Riccardo Ravalli ex cavaliere della scorsa edizione di Uomini e Donne a soli 39 anni. La causa è stata un incidente d’auto sull’autostrada che non ha lasciato scampo all’uomo. Sono in corso diversi accertamenti dalla polizia per chiarire meglio le dinamiche dell’incidente.

Riccardo Ravalli muore a 39 anni in un incidente stradale

Riccardo Ravalli stava guidando il suo camion quando si è scontrato con un altro mezzo pesante. L’impatto è stato talmente forte da non lasciare scampo all’uomo che è morto prima che arrivassero i soccorsi. Il conducente dell’altro mezzo è rimasto illeso mentre il corpo di Riccardo è rimasto incastrato tra le lamine. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, la polizia sta indagando su un possibile malore o colpo di sonno che potrebbe aver causato tutto. I dettagli verranno chiariti in seguito con le indagini.

Riccardo Ravalli a Uomini e Donne

Riccardo Ravalli ha partecipato all’edizione 2020-2021 di Uomini e Donne e si è distinto come cavalieri di Daniela. La dama è stata subito attratta da lui e dal suo carattere che faceva molto presa anche sul pubblico.