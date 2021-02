Luna Rossa ha vinto la Prada Cup battendo per 7-1 Ineos UK: ecco quanto ha guadagnato il team italiano grazie a questo trofeo.

Per la vela italiana il 2021 è iniziato nel migliore dei modi: Luna Rossa si è infatti aggiudicata la prima edizione della Prada Cup (la competizione che ha sostituito la Louis Vuitton Cup) guadagnandosi così il pass per sfidare l’Emirates Team New Zealanda nell’America’s Cup 2021. Prima, nella semifinale, Luna Rossa ha battuto 4-0 la statunitense American Magic poi ha dominato la finale, vincendo per 7-1 contro la britannica Ineos Team UK.

Prada Cup: quanto ha guadagnato Luna Rossa?

Dietro alle competizione veliche ci sono sempre sponsor molto importanti che le finanziano. Se vi state domandando quanto possano aver guadagnato i vari componenti del team di Luna Rossa per l’importante e prestigiosa vittoria nella Prada Cup, probabilmente resterete delusi dalla risposta: nemmeno un euro.

La Prada Cup, infatti, non è una competizione che prevede un riconoscimento in denaro ai vincitori, come invece accade per le varie competizioni o tornei di molti altri sport. Nonostante si tratti di un evento molto importante, in uno sport in cui, grazie agli sponsor, ci sono investimenti importanti e sostanziosi, l’unico premio previsto per i vincitori è la gloria. Che comunque non è certo poco.

Luna Rossa all’America’s Cup 2021

Come detto in precedenza, la vittoria alla Prada Cup ha permesso a Luna Rossa di staccare il pass per sfidare l’Emirates Team New Zealanda nell’America’s Cup 2021, ovvero il più antico trofeo del mondo (basti pensare che è dal 1851 che si disputa).

La competizione si svolgerà dal 6 marzo nelle acque del Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Già nel 2000 queste due imbarcazioni si erano trovate l’una di fronte all’altra in mare: in quell’occasione fu il team neozelandese ad avere la meglio per 5-0 su quello italiano che, quest’anno, ha come skipper Max Sirena.