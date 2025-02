Lucio Presta torna a parlare del “divorzio” da Amadeus: “È stato mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia”.

Lucio Presta, uno dei manager più influenti del mondo dello spettacolo, è tornato a parlare del “divorzio” professionale da Amadeus rivelando nuovi dettagli inediti. Durante un’intervista a Maschio Selvaggio, programma radiofonico di Rai Radio 2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Presta ha parlato apertamente del distacco dal celebre conduttore, con cui ha lavorato per oltre vent’anni. Scopriamo che cosa ha detto.

Lucio Presta: “I successi arrivano insieme, mai da soli”

Presta ha raccontato che la separazione professionale è avvenuta a dicembre 2023, poco prima del Festival di Sanremo 2024, evento che entrambi avevano preparato insieme. Il manager ha spiegato: “Dopo quella decisione mi sembrava assurdo andare lì a Sanremo, infatti non ci sono andato. Diciamo che il Festival era già pronto, perché a Dicembre è tutto pronto e noi lo avevamo preparato insieme“.

Nell’intervista, Presta ha sottolineato come spesso, dopo tanti successi, ci si possa sentire autosufficienti e non avere più bisogno di collaboratori storici.

Tuttavia, ha anche ribadito un concetto importante: “Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno. E poi, se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima. I grandi successi arrivano insieme e non da soli“.

Ma oltre alla fine della collaborazione con Amadeus, Presta ha fatto luce anche sulla questione del brano di Simone Cristicchi, arrivato quinto al Festival di Sanremo 2025.

Lucio Presta fa luce sul caso Cristicchi

Presta ha commentato un episodio recente legato al Festival di Sanremo. Simone Cristicchi ha infatti dichiarato che la sua canzone era stata in precedenza proposta ad Amadeus, che però l’aveva rifiutata.

Il manager ha difeso la scelta del conduttore, affermando che ogni direttore artistico deve selezionare i brani in base a una visione precisa: “Non ci trovo nulla di strano o scandaloso. Forse quella canzone non rispecchiava il percorso artistico che Amadeus voleva seguire“.

Nonostante la separazione professionale, Presta ha riconosciuto l’importanza delle scelte fatte negli anni passati, come la selezione di artisti emergenti durante il Festival 2021, che ha dato nuova linfa alla kermesse musicale.