Fedez a Domenica In riceve una standing ovation e parla dell’uso di antidepressivi dopo il tumore: “Ero nelle mani sbagliate”.

Si è conclusa la settimana del Festival di Sanremo 2025, ricca di colpi di scena e di buona musica. Tra le grandi rivelazioni di quest’anno c’è stato Fedez, che è tornato sul palco con spirito rinnovato dopo il momento difficile scatenato dalla separazione da Chiara Ferragni e dai recenti gossip scoppiati con le rivelazioni di Fabrizio Corona.

Durante la puntata dello speciale di Domenica In dedicata al Festiva, il rapper ha ricevuto un’emozionante standing ovation dal pubblico dell’Ariston, e ha rivelato dettagli inediti sul suo periodo appena trascorso. Scopriamo che cosa ha confessato.

Le parole di Fedez sulla sua salute mentale

Durante l’incontro con i giornalisti, Fedez ha parlato apertamente della sua esperienza con gli psicofarmaci dopo la diagnosi di tumore.

“Dopo la mia malattia, ho iniziato l’assunzione di antidepressivi, ma sono finito nelle mani sbagliate. Mi sono ritrovato a prendere sette psicofarmaci contemporaneamente” ha dichiarato il rapper che ha sottolineato quanto sia importante chiedere aiuto nei momenti difficili.

Qui il video dell’intervista a Domenica In.

La standing ovation per Fedez a #DomenicaIn è la cosa più bella che vedrete oggi #Sanremo2025 pic.twitter.com/F9TTiMRI3h — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 16, 2025

Uno dei momenti più discussi della partecipazione di Fedez a Sanremo è stata la sua esibizione con Marco Masini nella cover di Bella Stronza. Alla domanda su chi fosse la “Bella Stronza” del brano, Fedez ha risposto in modo vago: “È una cosa che arriva dalla mia esperienza, quindi riguarda me. Non credo sia necessario dirlo“.

L’ironia sulle lenti nere e il botta e risposta con Mara Venier

Infine, il rapper ha spiegato il motivo delle lenti nere che ha indossato durante il Festival, diventate oggetto di discussione sui social: “All’inizio mi hanno aiutato molto, le ho tolte solo l’ultima sera“. Mara Venier, curiosa, gli ha chiesto di che colore fossero i suoi occhi, e Fedez ha risposto con la sua solita ironia: “Eh, color m**da” scatenando le risate del pubblico.

Dopo la sua esibizione a Domenica In, il pubblico presente al Teatro Ariston ha applaudito il rapper per il percorso fatto durante il Festival, celebrandolo con una standing ovation che ha commosso Federico.