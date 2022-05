Quanto guadagna Luciana Littizzetto per partecipare alla trasmissione Rai ‘Che tempo che fa’? Svelata la cifra davvero importante.

Attrice, comica e in generale uno dei volti più amati e allo stesso tempo chiacchierati per il suo fare pungente in tv. Parliamo di Luciana Littizzetto sulla quale in tanti si pongono spesso una semplice domanda: quanto guadagna per partecipare a ‘Che tempo che fa’?

E in effetti, la donna è ormai una presenza fissa nella trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio e si vocifera che di stagione in stagione, la somma da lei percepita sia davvero molto importante.

Luciana Littizzetto: quanto guadagna a ‘Che tempo che fa’

Luciana Littizzetto

Nella stagione televisiva 2021-22, la trasmissione Rai di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’, va in onda la domenica sera e sempre, ad un certo punto, arriva il momento dell’intervento della nota comica e showgirl Luciana Littizzetto.

La donna affronta spesso tematiche anche molto delicate per portare a galla delle problematiche o delle situazioni per le quali si tende a parlare sempre in modo poco chiaro.

L’attrice usa la sua intelligenza e ironia per pungere e sottolineare al meglio cosa vada bene e cosa, invece, no. Ma la sua particolarità è che, seppure usi un modo simpatico per parlare, la maggior parte delle volte pensa seriamente quello che dice.

Ma arrivando alla domanda iniziale sul guadagno della Littizzetto alla trasmissione, possiamo dire che, stando alle informazioni trovate tra diversi media, la cifra che la donna si porta a casa dopo ogni stagione del programma/talk show, è pari a 800 mila euro.

Una somma molto elevata e che conferma come la showgirl sia tra le figure più ambite della televisione. Bravo e fortunato Fazio ad averla con sé ormai da tantissimi anni.

Di seguito uno degli ultimi interventi della Littizzetto nella nota trasmissione Rai. Il post è stato condiviso su Instagram dalla stessa showgirl:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG