Il rapporto tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. L’attore ha svelato come funzioni la famiglia compatibilmente con il lavoro.

Intervistato da Vanity Fair, Luca Zingaretti ha raccontato alcuni dettagli inediti del suo rapporto con Luisa Ranieri e in che modo i due riescano a conciliare gli impegni lavorativi con la famiglia, per stare accanto ai figli e crescerli nel modo corretto.

Luca Zingaretti, il rapporto con Luisa Ranieri

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Per Zingaretti, la famiglia è “un rifugio, un alimento, è protezione ma non è guscio, famiglia è un po’ il posto dove tutto comincia e tutto finisce”.

L’attore ha spiegato come portare avanti la famiglia con sua moglie facendo parte dello stesso ambiente di lavoro non sia affatto facile: “Far parte dello stesso mondo ha indubbiamente anche tanti vantaggi, ma devo riconoscere che è molto difficile. Per tanti motivi. Perché l’attore è per sua natura egocentrico e individualista, perché ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell’altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia e soprattutto se ci sono dei figli ti spinge a dover rinunciare ad alcuni lavori”.

Le rinunce

In questo senso “Montalbano” ha spiegato come lui e Luisa si organizzino: “Una volta lavora uno, una volta l’altro, perché i figli vanno seguiti e quindi si può lavorare solo a turno. Si devono fare delle rinunce. Ma devo ammettere che è bello continuare a lavorare su un rapporto. Lavorare fa sì che il rapporto si mantenga vivo”.

Inedito anche il passaggio sulle sorprese che Zingaretti fa alla Ranieri: “Sono uno da gesti romantici. Perché è il mio modo di fare, ma soprattutto perché Luisa se li merita“, ha concluso l’attore dimostrando grande affetto e amore per la sue dolce metà e in generale per la famiglia che hanno costruito.

Di seguito anche un post Instagram della coppia: