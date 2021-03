Prima estrazione della lotteria degli scontrini: ecco come sapere sei hai vinto uno dei 10 premi riservati agli acquirenti o dei 10 riservati agli esercenti.

La lotteria degli scontrini è ufficialmente iniziata. Alle 13 dell’11 marzo sono state effettuate le prime estrazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, e i codici vincenti del mese di febbraio sono stati pubblicati sul profilo ufficiale Twitter. Adesso i vincitori verranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Ma come si può scoprire se siamo tra i fortunati vincitori della lotteria? Ecco qual è l’iter previsto.

Lotteria degli scontrini: come scoprire se hai vinto

Sono diverse le vie di comunicazione dell’Adm per avvertire i fortunati vincitori. La prima e la più rapida è tramite la Pec comunicata nell’area riservata del portale lotteria. Qualora però non si fosse in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, o se ci si fosse dimenticati di comunicarlo all’Agenzia, esistono altre strade più tradizionali per poter ricevere la comunicazione.

Scontrino per pagamento con pos

In particolare, il consumatore sarà avvisato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile all’Anagrafe nazionale della popolazione residente o in Anagrafe tributaria.

Esercenti e lotteria degli scontrini: ecco come scoprire sei hai vinto

E per gli esercenti? I titolari dei negozi che aderiscono all’iniziativa saranno invece avvisati tramite una Pec all’indirizzo disponibile sull’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Qualora la casella fosse non più attiva o piena, la comunicazione anche in questo caso sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale.

Ricordiamo che, sia nel caso dei consumatori che degli esercenti, gli estratti avranno un tempo massimo per riscattare i premi, ovvero 90 giorni dal momento della comunicazione. Scaduto il termine, si perderà il diritto di ritirare il premio, e la somma sarà versata all’Erario. Di seguito il tweet con i codici dei primi vincitori: