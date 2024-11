Qualcuno ha “osato” paragonare Lorenzo Spolverato a Alex Belli, ma l’attore ex gieffino non ci sta e risponde per le rime.

Il Grande Fratello ha offerto ieri sera un momento che ha acceso la curiosità del pubblico: Alfonso Signorini ha paragonato il neo-concorrente Lorenzo Spolverato all’ex gieffino Alex Belli. Secondo il conduttore, i due condividono un’attitudine “da attore” che emerge spesso davanti alle telecamere, specialmente nei momenti più emotivi. Questo paragone ha scatenato una reazione immediata da parte di Belli, che non ha tardato a rispondere sui social con la sua consueta ironia.

La reazione di Alex Belli: “Ne deve mangiare di cereali sottomarca”

Alfonso Signorini si è rivolto a Spolverato dicendo: “Però ammettilo che tu ami le telecamere e le guardi spesso. Lorenzo tu hai un modo di fare da attore, quando abbracci la tua Shaila guardi sempre la telecamera, non lo so, secondo me somigli ad Alex Belli“.

Ma la reazione dell’attore non si è fatta attendere. Belli ha pubblicato un tweet che è diventato subito virale. Rivolgendosi a Lorenzo Spolverato, Belli ha scherzato: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca“.

Ehhhh!!! “Ne deve mangiare di cereali sottomarca…” 😱😂 🪶 🎪 — ALEX BELLI (@AXBproduction) November 12, 2024

Alex Belli: un personaggio che ha fatto storia al Grande Fratello

Il successo di Alex Belli al Grande Fratello è stato indiscusso, tanto da diventare una presenza fissa nelle dinamiche del programma anche dopo la sua eliminazione.

La sua capacità di intrattenere il pubblico, coinvolgendo attivamente i telespettatori con tweet e post, ha trasformato il reality in un’esperienza interattiva.

Lorenzo Spolverato è entrato al Grande Fratello come una figura in cerca di notorietà. Anche se le sue espressioni e il suo comportamento sembrano recitati, molti spettatori non vedono ancora in lui lo stesso carisma di Belli.

Il paragone tra Lorenzo Spolverato e Alex Belli sembra aver acceso una nuova curiosità tra i fan del Grande Fratello. Tuttavia, come lo stesso Belli ha sottolineato, c’è ancora molta strada da fare per chiunque tenti di eguagliare il suo impatto sul programma.