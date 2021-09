Torna finalmente “Otto e Mezzo” su La7. Lilli Gruber apre la nuova stagione del programma rilasciando un’intervista.

Da stasera la giornalista torna a condurre il suo “Otto e Mezzo”, appuntamento fisso che allieta le nostre serate con informazione di prima qualità. Per rilanciare il programma Lilli Gruber ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si racconta a 360 gradi, rivelando anche aneddoti curiosi, come il fatto che sogna in quattro lingue: tedesco, italiano, inglese, francese.

Insomma, la mente di Lilli Gruber non riposa mai, e lei è capacissima di passare infaticabile da un argomento all’altro senza nessuno sforzo. “Sì al vaccino obbligatorio,” dichiara. Un’affermazione questa che, del resto, da lei ci aspettavamo. Ma questa sera l’argomentazione sarà come di consueto sviscerata nel corso di un acceso confronto a telecamere accese. Riguardo alla posizione no Green Pass di Cacciari dice netta: “Capisco le sue opinioni, ma non le condivido.”

L’Italia è un paese maschilista, ma sta cambiando

Infine Lilli torna a toccare uno degli argomenti che più le stanno a cuore: il ruolo della donna nella società attuale. L’italia è un paese maschilista, ma sta cambiando, riflette Lilli:

“Maschilista ma che sta cambiando anche se lentamente, grazie alle generazioni più giovani che hanno imparato dagli errori di noi meno giovani e grazie alle cosiddette quote rosa.”

Per il futuro, la Gruber si aspetta di vedere più donne competenti nelle posizioni di comando. E tira una stoccata a Maria Elena Boschi, che l’ha criticata pubblicamente definendola troppo dura verso le donne: “A volte registro un’idea un po’ distorta della solidarietà femminile nel nostro Paese.”

Che dire, applausi. Aspettiamo il gran ritorno di Lilli Gruber. Lei sì che incarna competenza e cervello, due qualità che raramente vanno a braccetto. E ha dimostrato che il suo appoggio intellettuale non è mai gratuito né scontato; non sarà mai dato in nome di una causa astratta di solidarietà femminile, ma te lo devi meritare.