LikethisLikethat di Tredici Pietro, il significato: “Siamo diventati polvere”

Qual è il significato della canzone LikethisLikethat di Tredici Pietro? Il figlio di Gianni Morandi si mette a nudo con un brano intimo.

Impossibile navigare sui social, TikTok in primis, e non imbattersi in video che usano la canzone LikethisLikethat di Tredici Pietro come ‘colonna sonora’. Un brano dal ritmo coinvolgente, con un testo tipico dello stile che rappresenta. Scopriamo il significato e il testo.

LikethisLikethat di Tredici Pietro: il significato della canzone

Contenuta nell’album Non guardare giù uscito ad aprile 2025, la canzone LikethisLikethat di Tredici Pietro ha letteralmente spopolato sui social. Il ritmo del brano è coinvolgente e il testo è in perfetto stile rap, con citazioni che lasciano il segno: da Silvio Berlusconi a Tananai, passando per Roberto Saviano. Il significato ruota attorno a una storia d’amore che cade a pezzi.

“Voglio solo che mi dici cosa vuoi (Like this, like that)

Tutte le tue posizioni (Okay)

Le tue preferite: euro, dollari (Money dance, money dance, money)

Proprio come Berlusconi (Yeah)“.

Un party, musica ad alto volume e amici “sciroccati“. Poi c’è lei, che “si spoglia, si scioglie, come mortadella“. Tredici Pietro porta anche la sua Bologna nel pezzo, con il riferimento al salume tipico della città, metafora utilizzata per rafforzare l’attrazione che prova nei confronti della ragazza.

“E non so più cosa pensi (Pensi)

E io, io sto cadendo in mille pezzi, pezzi

Solo dopo averti fatto cadere in mille pezzi, yeah (Ah-ah)“.

All’inizio di LikethisLikethat, il protagonista è carico di speranze, ma alla fine del brano è consapevole di essere riuscito a distruggere tutto. Ha “lasciato fare i commenti a chi commentava” e adesso non può fare altro che sciogliersi. Una confessione intima e, allo stesso tempo, una presa di coscienza: “tanto arriva il tempo per quelli come me“.

Ecco il video di LikethisLikethat di Tredici Pietro:

LikethisLikethat di Tredici Pietro: il testo della canzone

Questa sera c’è un party

Quaranta cristiani dentro ad un bilocale

Okay, yeah…

Continua per il testo integrale