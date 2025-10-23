Le 10 librerie più belle del mondo nel 2025: la numero 1 è da togliere il fiato

Quali sono le librerie più belle del mondo nel 2025? Scopriamo chi occupa i primi dieci posti della celebre classifica Libraries Awards.

Per molti, fortunatamente non per tutti, una libreria vale l’altra. Eppure, ce ne sono alcune che, oltre alla vastità dei titoli, offrono uno spettacolo artistico e architettonico indimenticabile. A svelarci gli indirizzi che vale la pena visitare almeno una volta nella vita è la Libraries Awards 2025, la classifica dedicata alle librerie più belle del mondo.

Librerie più belle del mondo 2025: 5 europee in classifica

L’Italia, e su questo avevamo pochi dubbi, non compare nella classifica delle librerie più belle del mondo. Nel nostro Paese, dove la lettura è una passione coltivata da pochi, pochissimi, e spesso viene vista come una perdita di tempo, non abbiamo locali degni di nota. O meglio, ci sono alcune chicche – pensiamo alla celebre Acqua Alta di Venezia o alla Luxemburg di Torino – ma la concorrenza viaggia a livelli talmente alti che la competizione è quasi impossibile.

La Libraries Awards 2025, però, ha premiato cinque librerie europee, una delle quali ha conquistato il primo posto. Prima di svelare la classifica, vale la pena dare uno sguardo ai criteri con cui sono stati eletti i migliori indirizzi. Non solo la bellezza in sé, ma anche l’impegno dei titolari e dello staff nel mantenere viva la magia dei libri in un’epoca nera che più nera non si può.

Le votazioni sono iniziate il 15 maggio e sono terminate il 15 luglio, portando all’elezione delle 10 librerie più belle del mondo. Ad aver ottenuto il primo posto è stata la Boekhandel Dominicanen di Maastricht, nei Paesi Bassi. Situata dal 2007 in una una chiesa gotica del XIII secolo sconsacrata e restaurata, occupa più livelli e ha meravigliosi soffitti a volta, con affreschi pregiati, vetrate colorate e una gigantesca libreria in acciaio.

La top 10 delle librerie più belle del mondo

Boekhandel Dominicanen ha conquistato il primo posto delle librerie più belle del mondo, ma anche gli indirizzi che hanno guadagnato le altre posizioni non sono da meno. Di seguito, la lista completa di Libraries Awards: