Il padre della ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa ha rilasciato un’intervista sfogo su quanto accaduto a sua figlia.

A La Verità il padre della ragazza che ha accusato il figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache, per un presunto caso di abuso, ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha espresso il suo dolore per la figlia che, a causa della presunta assunzione del cosiddetto GHB, non ricorderebbe niente.

“Io posso dire che voglio tanto bene alla mia bambina, che sono dispiaciuto per quanto le è accaduto. Non sono un bacchettone, mia figlia non è una verginella (…) Il problema non è quello. Il problema è se una ragazza lo fa e non sa di averlo fatto perché ha preso una sostanza di quelle che vengono definite generalmente “droghe del s*sso”, credo che bisognerà cercare di capire quello. Il resto sono solo un sacco di chiacchiere“, ha affermato.

Ignazio La Russa

Leonardo La Russa: le parole del padre della ragazza

Il padre della ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa ha rilasciato un’intima intervista a La Verità, dove ha sottolineato quanto ciò che è accaduto a sua figlia sia terribile “per il fatto di non sapere cosa abbia fatto in quelle ore di buco”. Quanto al fatto che la ragazza abbia ammesso l’uso di cocaina, il genitore ha detto:

“Ovviamente io, come genitore, non posso che arrabbiarmi ma, purtroppo, la ragazza non dipende più da me (…) non solo è maggiorenne, ma vive con la mia ex moglie, donna dalla quale io mi sono divorziato 15 anni fa e da allora non comunichiamo.”