Due bambini sono annegati in un vascone usato per l’irrigazione a Manfredonia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Due fratellini di 6 e 7 anni hanno perso la vita in un vascone irriguo a Manfredonia. Le loro ciabattine sono state ritrovate accanto alla vasca e al momento non è dato sapere se i due si siano gettati in acqua pensando di poter fare il bagno come in una piscina o se, invece, uno dei due abbia cercato magari di salvare l’altro scivolato in acqua.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e stanno cercando di verificare le responsabilità dei fatti. La madre dei due bambini è stata colpita da un malore quando i due corpi sono stati ritrovati dai soccorritori.

Piscina per irrigazione

