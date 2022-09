Leonardo DiCaprio dimentica Camila Morrone: l’attore hollywoodiano avrebbe un flirt con la modella Gigi Hadid.

Avvistati in atteggiamenti molto affettuosi Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid. A poche ore dall’ufficializzazione della fine della storia tra l’attore e Camila Morrone, lui avrebbe già manifestato tutto il suo interesse per la modella più gettonata degli ultimi tempi. Complice una festa a casa di amici, i due sono stati fotografati in atteggiamenti poco equivocabili. Amici vicini fanno sapere che i due, per il momento, non avrebbero intenzione di instaurare una relazione seria.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, le foto impazzano

Gli scatti che mostrano Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid hanno fatto in pochissimo tempo il giro della rete. I due, a Casa Cipriani degli amici Richie Akiva e Darren Dzienciol, nel quartiere di Manhattan, si mostrano molto vicini mentre si parlano all’orecchio, si scambiano sguardi intensi e carezze sul braccio.

“Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale”, ha rivelato una fonte a E!News, mentre qualcun altro ha raccontato a PageSix che “ci stanno andando piano”.

Non è la prima volta che Di Caprio e la Hadid vengono avvistati insieme. Il gossip su di loro si era già scatenato dopo una festa a Soho.

A qualidade de centavos! Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid juntos em Nova York. pic.twitter.com/YCYnDtICdh — LDBR Mídias (@LDBRmidia) September 14, 2022

