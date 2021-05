Lego Friends apartment set: una perfetta ricostruzione del set della celebre serie tv, “Friends” con tanto degli elementi più famosi.

Buone notizie per tutti gli appassionati delle serie tv cult e in particolare per quella americana di “Friends”. La serie televisiva degli anni ’90 che ha lanciato ufficialmente anche Jennifer Aniston sull’Olimpo degli attori di Hollywood, è tornata sugli schermi per una (tanto attesa) reunion il 27 maggio del 2021 ma a parte questo ecco un’altra novità per tutti i suoi milioni di fan nel mondo, quale? La ricostruzione degli appartamenti di Friends con i mattoncini LEGO.

Lego Friends apartment set: tutto il set in mattoncini

La famosa azienda danese produttrice di giocattoli e nota in tutto il mondo per la sua linea di mattoncini assemblabili, in occasione della reunion di Friends, ha lanciato sul mercato Lego Friends apartment set, una versione in miniatura del famoso set contenente gli appartamenti di Monica e company, teatro in cui si svolgeva la vita e le avventure dei protagonisti della celebre serie televisiva.

Jennifer Aniston

Nello specifico il gioco è composto da 2048 pezzi che serviranno a costruire la casa di Monica e Rachel ma anche quella dei protagonisti maschili come Chandler e Joey (compreso il corridoio che separava i due appartamenti) ma non basta. Perché all’interno di LEGO F.R.I.E.N.D.S apartment set, i fan potranno trovare anche alcuni degli oggetti più famosi della serie come ad esempio: il tacchino in cui l’attrice Courtney Cox (Monica) infilò la testa durante il giorno del Ringraziamento oppure la tanto amata casa delle bambole di Phoebe (Lisa Kudrow).

L’appartamento di Friends con i LEGO

Lego Friends apartment set si presenta arricchito anche da pezzi iconici del guardaroba dei protagonisti, fra questi la gonna scozzese indossata da Rachel (Jennifer Aniston) il grembiule di Monica, abiti e cravatte indossate da Chandler e tanto altro ancora.