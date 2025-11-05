Le piante che “scaldano” la casa: il segreto naturale contro il freddo

Alcune piante fungono da elemento da arredano, creando, al contempo, calore e benessere, diventando strumenti per combattere il freddo.

Durante l’inverno, quando la luce si riduce e le giornate si accorciano, la casa diventa il centro del nostro mondo quotidiano. È il momento perfetto per renderla più accogliente e le piante possono rivelarsi alleate preziose. Oltre ad abbellire gli interni, molte specie verdi aiutano a creare un’atmosfera calda e a migliorare la qualità dell’aria, riscaldando, al contempo, la casa. Ecco quali scegliere.

La natura come elemento di design e comfort

Le piante d’appartamento diventano protagoniste della casa, anche nel corso dei mesi più freddi. In soggiorno, ad esempio, si può mettere la Maranta leuconera, caratterizzata da foglie dalle venature decorative, capaci di purificare l’’’aria e sopravvivere anche con poca luce.

App per riconoscere le piante

Nelle stanze più fredde, il contrasto tra il verde intenso delle foglie e i toni caldi dei vasi in terracotta o ceramica restituisce una sensazione visiva di calore.

Anche l’Oxalis triangularis, con i suoi petali color porpora che si aprono e chiudono seguendo la luce del giorno, dona agli ambienti un tocco poetico, perfetto per contrastare la monotonia delle giornate grigie.

Le piante che “scaldano” la casa in inverno

Oltre al loro valore estetico, alcune piante esercitano un effetto termoregolatore naturale. È il caso del Symplocarpus foetidus, specie capace di generare calore fino a venti gradi interni, tanto da sciogliere la neve che la circonda.

Anche se poco adatta all’ambiente domestico per il suo odore pungente, rappresenta un esempio affascinante del potere della botanica.

Tra le alternative più gradevoli figurano il Philodendron selloum e l’Arum italicum, che, grazie alla struttura delle loro foglie, trattengono umidità e calore. Attenzione, però: quest’ultima pianta è tossica e va tenuta lontana da bambini e dagli animali.

Infine, non vanno dimenticate le classiche piante invernali, tra le quali possiamo annoverare i ciclamini, le camelie, le rose di Natale e l’erica invernale, perfetti per decorare balconi e davanzali: resistono, infatti, alle basse temperature mantenendo, al contempo, la casa colorata.