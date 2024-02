Il concerto di Laura Pausini a Parigi inizia con attimi di tensione. Un uomo sprovvisto di biglietto spara 17 colpi contro una porta.

Attimi di tensione a Parigi hanno anticipato il concerto di Laura Pausini. Concerto, che era sold out, che contava ben 170mila spettatori. Al momento dell’ingresso degli spettatori, un uomo sprovvisto di biglietto è stato respinto dagli addetti e gli è stato impedito di assistere allo spettacolo. Invece di allontanarsi, l’uomo si è recato presso un ingresso secondario della Accor Hotel Arena e ha aperto il fuoco con la sua pistola, sparando 17 colpi. Secondo il quotidiano Le Figaro, fortunatamente non ci sono stati feriti, e in pochi istanti l’uomo è stato arrestato.

Laura Pausini: un uomo spara 17 colpi

L’uomo che ha sparato i 17 colpi contro l’ingresso secondario della struttura in cui si è tenuto il concerto era in evidente stato di alterazione mentale.

Laura Pausini

L’accaduto, in base a quanto riportato da Le Parisien, è avvenuto intorno alle 20, dopo che l’uomo provvisto di pistola si è presentato sul Boulevard de Bercy all’ingresso Vip.

La polizia è prontamente intervenuta cercando di calmare l’uomo, che ha deposto l’arma prima di essere arrestato. La pistola ha sparato 17 colpi ed era una semiautomatica calibro 7,65.

Laura Pausini: le dichiarazioni dopo l’accaduto

Laura Pausini ha commentato l’accaduto con un post sul suo profilo Twitter (X), con l’intento di rassicurare parenti e fan sull’accaduto.

“Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire” scrive la cantante.

La cantante ha dichiarato che l’accaduto non corrisponde esattamente a quanto raccontato dai giornali francesi. Infatti chiarisce: “Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie”.