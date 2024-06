Le parole di una fan di Chiara Ferragni e la sua replica che fa riferimento, con ogni probabilità, al “post Fedez”.

La fine della storia con Fedez e uno sguardo al futuro. Sembra proprio che Chiara Ferragni abbia intenzione di iniziare una nuova vita senza il rapper. Al netto della famiglia creata, e da un affetto che inevitabilmente sarà sempre presente, alcuni recenti segnali, da una parte e dall’altra, sembrano spingere entrambi in altre direzioni. La conferma è arrivata anche da un recente messaggio dell’imprenditrice digitale…

Il messaggio e la risposta di Chiara Ferragni

Nelle ultime ore, come detto, pare che il rapporto tra la Ferragni e Fedez abbia subito un allontanamento quasi definitivo. Il rapper, come ben noto, sta continuando a farsi vedere in dolce compagnia di diverse modelle e amiche. Dal canto suo, Chiara ha optato per una linea molto differente ma allo stesso efficace. La conferma è arrivata da TikTok e da alcuni commenti che lei stessa ha usato per rispondere a delle frasi dei fan.

Sotto l’ultimo video postato dalla donna, infatti, un utente le ha scritto: “La vita inzia adesso. Splendi”. Parole a cui l’influencer ha voluto rispondere con un messaggio molto importante e che sembra confermare la sua intenzione di guardare al futuro che non prevede, appunto, una reunion con Federico. Le sue parole sono state: “Che emozione”.

Il legame con Fedez

Al netto delle evoluzioni che il rapporto tra i Ferragnez prenderà, i due resteranno sempre uniti dai figli, Leone e Vittoria. In questo senso, anche nel recente weekend trascorso, infatti, i due sono stati apparentemente insieme a Forte dei Marmi. Per amore dei piccoli pare che Federico e Chiara si siano incontrati a pranzo in una tavolata di circa 50 persone. Su questo, però, non ci sono state conferme o altri dettagli salienti.