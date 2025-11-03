La truffa della banconota da 50 euro sotto il tergicristalli: così i ladri colpiscono auto ed oggetti

Una banconota da 50 euro collocata sotto il tergicristalli distrae gli automobilisti e li truffa: il nuovo stratagemma dei ladri.

Una banconota da 50 euro lasciata sul parabrezza di un’auto parcheggiata non è un colpo di fortuna: si tratta, invece, dell’’spediente utilizzato per attuare una nuova truffa che sta circolando in varie città italiane. La tecnica, conosciuta come “truffa del tergicristallo“, sfrutta i parcheggi affollati dei centri commerciali e delle aree di grande passaggio, dove i malintenzionati possono confondersi tra la folla e colpire con velocità. Scopriamo, dunque, in cosa consiste e come tutelarsi.

La truffa della banconota da 50 euro sotto al tergicristalli: il nuovo escamotage dei ladri

I truffatori collocano la banconota sotto il tergicristallo di una vettura scelta con cura. Quando il proprietario torna, entra nell’abitacolo e solo allora si accorge della banconota.

Nel tentativo di raccoglierla, scende dall’auto e la lascia incustodita, spesso con le chiavi inserite o il motore acceso. È in quel momento che i ladri intervengono, sottraendo borse, telefoni ed oggetti lasciati a bordo e, nei casi più gravi, impossessandosi direttamente del mezzo.

Le cronache segnalano come le vittime preferite siano spesso donne sole, giovani neopatentati o anziani, considerati più vulnerabili. In alcune circostanze, al posto della banconota, sono lasciati sotto il tergicristallo volantini e finte contravvenzioni, in modo da attirare l’attenzione e indurre il conducente a scendere dall’auto.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, in tal senso, invitano a mantenere la calma e a non abbandonare il veicolo in situazioni sospette.

Pertanto, consigliano di avviare la vettura e spostarsi in un luogo sicuro prima di verificare cosa è stato effettivamente lasciato sul parabrezza e sotto il tergicristalli, per poi segnalare subito l’episodio alla polizia o al personale del parcheggio, in modo da ottenere aiuto ed eventualmente riuscire ad individuare i truffatori.