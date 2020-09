Diretto da Steven Soderbergh, La truffa dei Logan è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

La storia del cinema è piani di attori e attrici che hanno fatto le loro fortune grazie a ruoli che in realtà non avrebbero dovuto interpretare. Non è il caso di Katie Holmes ma l’attrice americana si è rilanciata nel 2017 quando ha avuto la parte di Bobbie Jo Chapaman nel film La truffa dei Longan: una parte che inizialmente era stata proposta a un’altra attrice, Katherine Heigl. Il rifiuto di quest’ultima ha spalancato le porte della pellicola a Katie Holmes, che è così tornata a recitare in un film che ha avuto un buon successo conquistando pubblico e critica. Vediamo ora tutto ciò che c’è da sapere su La truffa dei Logan.

La truffa dei Logan: la trama e le curiosità sul film

Come anche il titolo suggerisce esplicitamente, al centro della storia raccontata dal regista Steven Soderbergh nel suo La truffa dei Logan c’è un piano organizzato da un’improvvisata banda di rapinatori per rapinare la Speedway.

Katie Holmes

Nel film, il regista ha voluto inserire una serie di omaggi alla trilogia di Ocean, pellicole diventate cult per quanto riguarda l’argomento delle rapine. Ma c’è anche un altro film che è citato e omaggiato: How to Rob a Bank di Andrews Jenkins: il riferimento a questa pellicola è dato alla lista appesa sul frigorifero di Jimmy con i punti da seguire per fare una rapina.

La truffa dei Logan: il cast sul film

Oltre alla già citata Katie Holmes, nel cast di La truffa dei Logan troviamo anche Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Ferrah Mackenzie, Katherine Waterson, Seth MacFarlane, Sebastian Stan, Jack Quaid, David Denman, Jim O’Heir, Dwight Yoakam, Macon Blair, LeAnn Rimes e Hilary Swank.