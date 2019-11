Rebecca De Pasquale racconta a Barbara D’Urso del suo passato e di quando era Don Mauro. Poi fa una proposta a Paolo Brosio…

Rebecca De Pasquale, ex Don Mauro, è stata tra gli ospiti nel salotto di Live- Non è la D’Urso nella puntata del 25 novembre 2019. Le è stato chiesto di intervenire durante il momento dedicato agli scandali riguardanti la castità di suore e preti, precisamente per discutere il caso delle suore rimaste incinta in Sicilia.

Nell’intervento Rebecca De Pasquale lascia tutti di stucco, confessando di aver avuto una relazione con un novizio ai tempi del sacerdozio, quando vestiva i panni del monaco di clausura.

In studio con lei era presente anche Daniela Rosati, la ex moglie di Adriano Galliani, che da quindici anni ha fatto voto di castità diventando una suora laica. Sentita questa notizia Rebecca le ha dato un consiglio: “Goditi la vita che saremo tutti cenere“.

Rebecca De Pasquale a Live – Non è la D’Urso: la confessione

Il tema della discussione era già di per sé molto spinoso, ma Rebecca De Pasquale non ha esitato un attimo a gettare benzina sul fuoco, rivelando le sue scappatelle avute durante il suo periodo di castità religiosa.

Rebecca (ex Don Mauro), ha raccontato senza girarci troppo intorno di aver tradito il voto di castità con un novizio del suo monastero.

“Tesoro io sono stata casta solo tre anni, poi ero innamorata di un novizio e suonavamo la campana… din don dan. Scusate eh, il novizio mi faceva l’occhiolino e voleva le coccole e noi facevamo suonare le campane, che felicità“ ha dichiarato, lasciando tutti a bocca aperta.

Una stupita Barbara D’Urso ha domandato “Cioè hai tradito il voto di castità quando eri in monastero?“, ovviamente ricevendo una conferma. Questa confessione è riuscita a far sorridere anche Don Antonio, un prete che era in collegamento esterno, ma lascia, sicuramente, uno spunto di riflessione a proposito dei dogmi riguardanti la Chiesa Cattolica.

Rebecca torna in convento

La transgender aveva già destato scalpore durante l’edizione del Grande Fratello del 2015, al quale aveva partecipato come concorrente, raccontando la sua storia: “Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca“.

Durante la puntata è stato fatto vedere un video di Rebecca che ha deciso di andare a far visita al convento di Cava, nel quale ha vissuto come sacerdote per 5 anni, con le telecamere del programma. Ha voluto anche condividere con il pubblico anche l’incontro coi suoi genitori che hanno condiviso alcune foto della figlia quando era Don Mauro. Il rapporto con suo padre è molto particolare, è stata dura per lui accettare quel cambiamento.

Nel vedere l’incontro tra Rebecca e i genitori, anche Paolo Brosio ha mostrato commozione. Per consolarlo la De Pasquale ha colto la palla al balzo facendogli una vera proposta da peccato di gola: “Amore vieni, ti faccio la parmigiana!“

Dopo varie discussioni il live sentiment del pubblico ha visto accendersi la luce verde per la frizzante Rebecca e quella rossa per l’irremovibile e fedelissimo Paolo Brosio.

