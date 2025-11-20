Una rara emissione da 2 euro, ritirata subito dopo la coniazione, è diventata uno dei pezzi più ricercati della numismatica europea.

Alcune monete da 2 euro, apparentemente identiche a quelle che circolano ogni giorno nei portafogli, sono diventate dei veri e propri pezzi da collezione. Tra queste, una serie ormai ritirata dal mercato che attira l’attenzione degli esperti, nonché di investitori e appassionati di tutto il mondo. La sua storia, legata a una figura affascinante e a una tiratura estremamente limitata, ne ha accresciuto aura e prestigio, rendendola una delle emissioni più ricercate dell’ultimo ventennio.

La serie da 2 euro ritirata e ricercata dai collezionisti

A determinare il valore di una moneta non è soltanto il metallo con cui è prodotta, ma il racconto che custodisce.

Nel caso della famosa emissione del Principato di Monaco dedicata a Grace Kelly, la combinazione di fattori storici ed emozionali ha giocato un ruolo molto importante. La moneta vide la luce nel 2007, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’attrice diventata principessa, figura capace ancora oggi di suscitare un fascino unico.

Monete da collezione

L’emissione, già esigua al momento della coniazione, fu subito ritirata: per questo, i collezionisti fanno di tutto, pur di accaparrarsene un esemplare.

Il motivo di tanta attenzione risiede anche nell’eleganza del ritratto inciso, realizzato con una cura che mette in risalto i tratti iconici di Grace Kelly. A questo si aggiungono le caratteristiche tecniche tipiche delle emissioni del principato, note per precisione e finitura, che contribuiscono a distinguerla da molte altre monete europee.

Una quotazione che continua a stupire

Oggi, a quasi vent’anni dalla sua comparsa, questa moneta è considerata una delle più desiderate in Europa.

Gli esemplari meglio conservati raggiungono valutazioni particolarmente elevate e il loro prezzo continua a crescere, sostenuto da un mercato vivace e dalla costante scarsità di pezzi autentici in circolazione.

La ricerca è ancor più complessa dalla presenza di imitazioni, motivo per cui gli esperti consigliano sempre di verificare ogni dettaglio, dall’anno di conio alle microincisioni.