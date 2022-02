Ecco quali sono le location di La ruota delle meraviglie, il film diretto da Woody Allen con protagonista Kate Winslet.

Tra i tanti film diretti da Woody Allen c’è anche La ruota delle meraviglie. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, ha come protagonista Ginny, un’ex attrice che lavora come cameriera negli Stati Uniti degli anni ’50 e ha una relazione difficile con il secondo marito. A complicare ancora di più il tutto è una cotta che Ginny si prenda per un bagnino più giovane di lei, Mickey, e l’arrivo di Carolina, la figliastra del suo compagna che a sua volta si invaghisce per Mickey ma che è anche braccata da due sicari. Vediamo ora quali sono le location del film.

La ruota delle meraviglie: le location del film

La storia raccontata in La ruota delle meraviglie è ambientata a Coney Island ed è proprio nel celebre quartiere di Brooklyn, famoso per le sue spiagge e per i luna park.

Woody Allen

Tutto quello che vediamo nel film, è stato girato proprio sugli splendidi scenari che Coney Island offre, l’unico edificio non esistente nella realtà è l’appartamento dove vivono Ginny e Humpty che è stato costruito esclusivamente per il film.

A dirigere la fotografia è stato l’italiano Vittorio Storaro, a occuparsi delle scenografie è stato invece Santo Loquasto che, per rendere meglio l’atmosfera del film, hanno deciso di realizzare la casa circondata dalla varie attrazione che Coney Island offre.

La ruota delle meraviglie: il cast del film

La protagonista principale de La ruota delle meraviglie, Ginny, è Kate Winslet. Jim Belushi interpreta invece il marito della protagonista, Humpty, mentre Juno Temple è la figlia Carolina. Infine, Justin Timberlake veste i panni del bagnino Mickey di cui le due donne si invaghiscono. Completano il cast del film Jack Gore, Max Casella e David Krumholtz.

