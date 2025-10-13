Tra tournée e successi, Annalisa ha trovato un luogo speciale dove ricaricare le energie e coltivare le sue passioni.

Cantautrice tra le più amate della scena pop italiana, Annalisa Scarrone — o semplicemente Annalisa — continua a stupire per talento, eleganza ed autenticità. Nonostante il successo la porti spesso in viaggio tra Milano, Roma e i grandi palchi nazionali, la cantante ha scelto di restare legata alla sua terra d’origine, la Liguria, dove ha trovato una casa meravigliosa, in cui vivere, che si affaccia sul mare.

Dove vive Annalisa Scarrone: la casa con vista sul mare tra semplicità e charme ligure

Nata a Savona nel 1985, Annalisa ha sempre mantenuto un forte legame con la sua regione. Dopo anni di tournée e impegni discografici, ha deciso di stabilirsi a Chiavari, cittadina elegante e tranquilla della Riviera Ligure di Levante.

È qui che vive con il marito Francesco Muglia, manager con cui è convolata a nozze nel 2023, lontano dai clamori mediatici e in un contesto dove la quotidianità profuma di mare e familiarità.

La loro abitazione, secondo quanto si intravede da alcuni scatti social, riflette appieno la personalità della cantante: un mix armonioso tra design moderno e dettagli marittimi che evocano la tradizione ligure.

Le pareti chiare, gli arredi minimalisti e la luce naturale che filtra dalle ampie finestre creano un ambiente accogliente e raffinato, mentre piccoli tocchi vintage richiamano la semplicità delle case affacciate sul Mediterraneo.

Chiavari, il gioiello della Riviera che ha conquistato la cantante

Non è un caso che Annalisa abbia scelto Chiavari come la città in cui stabilirsi. La cittadina, infatti, è una delle mete più apprezzate della Riviera per la qualità della vita, il mare limpido e la vicinanza a luoghi iconici come Portofino e le Cinque Terre.

Il mercato immobiliare locale resta stabile, con un prezzo medio di circa 3.200 euro al metro quadrato.

Chiavari riesce ad unire eleganza, tranquillità e vivacità culturale: equilibrio che sembra riflettere lo spirito della stessa Annalisa, divisa tra palco ed introspezione, tra pop contemporaneo e radici.

La cantante ama trascorrere qui il suo tempo libero, tra passeggiate sul lungomare e momenti di quiete.