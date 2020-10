Domenica 11 ottobre in prima serata su Rai Uno vanno onda due nuovi episodi di L’Allieva 3: Il bersaglio e Il ritratto. Le anticipazioni.

Anche il terzo e il quarto episodio della terza stagione de L’Allieva hanno ottenuti buoni ascolti, con uno share medio superiore al 20%, dopo che già i primi due episodi erano stati accolti con entusiasmo dal pubblico di Rai Uno. Domenica 11 ottobre, sempre su Rai Uno in prima serata a parte dalle 21.20 circa, andranno in onda due nuove puntate: Il bersaglio e Il ritratto. Vediamo ora cosa succederà nelle prossime due puntate: ecco le anticipazioni.

L’allieva 3: anticipazioni e spoiler degli episodi di domenica 11 ottobre

Il bersaglio si aprirà con i rapporto sempre più tumultuosi tra Alice e Claudio a causa dell’improvvisa comparsa di Giacomo, il fratello che Claudio aveva tenuto nascosto, ma anche del lavoro che la protagonista deve svolgere per la Suprema.

Alessandra Mastronardi

Nel frattempo una campionessa del tiro a segno con la carabina viene trovata morta, Alice e Claudio lavorano insieme al caso, questo però non fa che rendere ancora più tesi i rapporti tra i due che continuano a litigare.

Alice e Claudio, nel secondo episodio di domenica 11 ottobre, Il ritratto, partecipano poi a un convengo fuori Roma, che sembra regalare ai due qualche momento di serenità.

Ma il lavoro di Alice continua a essere un ostacolo per la relazione tra i due: la Malles continua ad assegnare compiti ad Alice, che inoltre deve occuparsi anche del caso della morte di un appassionato d’arte. Claude parte così per il convegno, senza Alice, ma non da solo.

L’allieva 3: il cast

Alice e Claudio, i due protagonisti principali de L’Allieva, sono interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione troviamo poi Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema, la dottoressa Andrea Manes, mentre Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti. Stefano Rossi Giordani è Sandro.