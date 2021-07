Kate Middleton è finita in isolamento e in via precauzionale. La moglie del principe William è stata a contatto con diversi positivi.

La paura del Covid-19 non risparmia nessuno tantomeno i membri della casa reale inglese. La stessa duchessa di Cambridge, Kate Middleton si trova adesso in isolamento a Kensington Palace dopo che, lo scorso venerdì al torneo di Wimbledon, sarebbe entrata in contatto con diversi positivi. Ecco tutti i dettagli.

Kate Middleton, contatto con un positivo: è in isolamento

Kate Middleton, moglie del principe William, duchessa di Cambridge e madrina del torneo è finita in isolamento, la causa? Il contatto con diversi positivi al coronavirus e che si ipotizza essere accaduto proprio lo scorso venerdì 2 luglio quando anche Kate ha assistito al celebre torneo di tennis. “Sua Altezza Reale non ha al momento alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo e si auto isola a casa” ecco quanto si legge in un comunicato diffuso da Kensington Palace.

E’ bene specificare che si tratta di un auto-isolamento e in via del tutto cautelare dato che Kate Middleton è stata infatti vaccinata( 2 volte) e come si è anche pubblicamente detto, non presenterebbe alcun sintomo da Covid 19. Intanto invece in Gran Bretagna, il primo ministro Boris Johnson ha annunciato la fine delle restrizioni governative a partire dal prossimo 19 luglio.

Kate Middleton annulla gli impegni reali

Kate Middleton per via dell’isolamento si è trovata costretta, suo malgrado, a dover annullare anche alcuni degli impegni reali in agenda. Il suo autoisolamento durerà 14 giorni e al momento, anche la sua presenza alla cattedrale di St. Paul è stata annullata. La moglie di William avrebbe infatti dovuto presenziare ad una messa per celebrare per omaggiare il personale del servizio sanitario nazionale nella lotta al Coronavirus.