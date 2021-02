Juliana Moreira ha annunciato di volersi sottoporre a un intervento per ridurre la dimensione del suo seno.

Al contrario delle vip che hanno deciso di aumentare la propria taglia, Juliana Moreira ha preso una decisione “controtendenza” e ha rivelato che si sottoporrà ad un intervento per ridurre il suo seno. La showgirl ha svelato che le dimensioni del suo décolleté le causerebbero alcuni problemi e non la farebbero sentire a suo agio: “Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena“, ha raccontato nelle sue stories via social.

Juliana Moreira vuole far ridurre il suo seno

Attraverso i social Juliana Moreira ha spiegato ai fan i motivi per cui ha deciso di sottoporsi a un intervento per ridurre il suo seno. Già in passato la moglie di Edoardo Stoppa si era sottoposta ad un intervento di questo tipo, ma a suo dire il suo seno avrebbe continuato a crescere causandole qualche disagio.

“Già dopo l’allattamento di Lua mi sentivo a disagio: avevo già il seno prorompente ed ho allattato undici mesi, ma ero infelice. Poi ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui”, ha affermato la showgirl, che avrebbe ricevuto il completo appoggio del marito Edoardo Stoppa per la sua decisione.

“A me il seno grande non creava disagio”, ha scherzato il marito della showgirl nelle sue stories, e ha aggiunto: “È una scelta ponderata a cui ha pensato molto e ti sostengo”.

La vita privata della coppia

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa stanno insieme dal 2007 e ancora oggi sono più felici ed innamorati che mai. I due hanno avuto due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel, e sono convolati a nozze nel 2017 dopo 10 anni d’amore. In occasione del loro anniversario Edoardo Stoppa ha dedicato alla moglie un commovente messaggio, e sui social ha scritto: “Neanche nel momento di dire il fatidico ‘SI’ sei riuscita a stare seria! Per questo e per mille altri motivi, ti amo.”