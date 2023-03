L’abbiamo iniziata a conoscere anche in tv ma adesso Jolanda Renga, figlia del noto cantante e di Ambra Angiolini, si prende la scena anche in ottica cronaca rosa. Il motivo? La ragazza ha mostrato su Instagram le prime foto ufficiali con il suo fidanzato Filippo…

Solamente poche settimane fa, a Verissimo, Jolanda Renga era stata ospite con sua madre Ambra Angiolini e aveva detto, in modo molto tenero e timido sul suo fidanzato: “È una delle persone migliori che conosco”.

Una semplice frase che non aveva poi portato ad altre “rivelazioni” sulla sua situazione sentimentale. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate con la giovane 18enne che ha deciso di esporsi pubblicato le prime foto con il suo Filippo, questo il nome del fidanzato.

Proprio lei ha deciso di “presentarlo” al pubblico con la semplice didascalia del nome del giovane che accompagna alcuni teneri scatti. Una foto li vede sorridenti faccia a faccia, un’altra mostra le loro mani intrecciate con sullo sfondo di Piazza di Spagna, e infine una dove si vede solo il ragazzo in primissimo piano.

Foto che hanno emozionati tutti i suoi seguaci, amici e non, che hanno sottolineato la “purezza” delle immagini e anche del loro sentimento.

Di seguito il post Instagram della ragazza:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram