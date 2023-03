Dopo la puntata della domenica di Amici, Cricca si è sfogato in un confronto con la maestra Lorella Cuccarini spiegando le sue sensazioni.

Tornato dopo lo stop, il daytime di Amici ha visto protagonista anche Cricca. Il cantante è stato ripreso da Lorella Cuccarini dopo la puntata della domenica nella quale il suo pezzo non ha convinto Charlie Rapino e Rudy Zerbi. Il giovane cantante ha parlato con la sua insegnante sfogandosi e ammettendo di pensare di lasciare la scuola.

Amici, Cricca in crisi dopo le critiche

Maria De Filippi

Nel corso della puntata di Amici di domenica, all’inedito di Cricca, Charlie Rapino aveva detto: “Il pezzo mi sembra un po’ ovvio e datato. Pezzo poco efficace”. E anche Rudy Zerbi: “A 19 anni uno si aspetta che tu abbia un linguaggio diverso. Più attuale”.

Da qui, nel daytime anche la “convocazione” di Lorella Cuccarini all’allievo: “Hai dato un segnale come se non te ne fregasse niente. Sei un capoccione. Dell’inedito ne abbiamo parlato. Ti ho fatto sentire un altro inedito. Ad un certo punto, se siete in una scuola, devi ascoltare. Non puoi permetterti di commettere degli errori. In puntata non ti ho difeso perché la penso come Charlie. Questo inedito è debole. Tu vieni da un inedito andato malino, il secondo bene. Il terzo non lo puoi sbagliare. Se io ti dico di cambiare. Dovete affidarvi. Se uno ti dice una cosa, devi seguirla”.

La risposta del cantante è stata: “A me il pezzo piace. Lì è meglio se sto zitto. Io l’ho guardato e gli ho detto che canto per chi mi ascolta. Non voglio essere presuntuoso. Due settimane fa me ne volevo andare e anche oggi ho questi pensieri. Non ho la felpa, quando canto non interpreto e ho solo una bella voce. Faccio cagare, non interpreto e faccio schifo”.

“Io lo penso anche ora (di uscire ndr). Forse non è il posto giusto per me. Io penso di andar via per un sacco di motivi. Io mi sto sfogando un attimo”.

Tornato in lacrime in casetta, il ragazzo si è confrontato con Maria De Filippi che è intervenuta in collegamento mentre lui piangeva: “No, Maria. Non ne ho voglia”.

E Maria: “Guarda che Lorella ti ha fatto dei complimenti. Dirti che era meglio un altro pezzo vuol dire che ti ha fatto dei complimenti per quel pezzo. Giovanni, smolla ogni tanto”.

“Come faccio sbaglio. Non sono bravo. A me quel pezzo piace”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con le parole di Lorella e del cantante:

