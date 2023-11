Potrebbe esserci di nuovo l’amore nella vita di Jimmy Ghione che si sarebbe fidanzato con la giovane ex di Paolo Brosio.

Ci sarebbe di nuovo l’amore nella vita di Jimmy Ghione, storico volto di Striscia la Notizia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’uomo si sarebbe fidanzato con la ex di Paolo Brosio, la giovane Marialaura De Vitis, ex volto anche de L’Isola dei Famosi e de La Pupa e il Secchione.

Jimmy Ghione sta con Marialaura De Vitis?

Jimmy Ghione

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, ovvero il famoso Investigatore Social, sempre molto attento a queste vicende e sempre preciso nel dare determinate informazioni, pare proprio che Ghione e Marialaura De Vitis si stiano frequentando da qualche tempo.

Il noto volto di Striscia la Notizia avrebbe quindi ritrovato l’amore con l’ex di Paolo Brosio, già nota al piccolo schermo per le sue partecipazioni a diversi reality. In particolare L’Isola dei Famosi e La Pupa e Il Secchione, show per altro da lei vinto.

Stando a quanto dichiarato sul suo profilo Facebook, la ragazza vanta anche una partecipazione a Miss Universo Italia 2019 e a Miss Mondo 2018. Non solo. Avrebbe anche preso parte a ‘Ciao Darwin’, condotto da Paolo Bonolis, e al programma ‘Appuntamento a prima vista’, in onda su Real Time.

Nonostante la differenza d’età, tra Ghione e la De Vitis sembra essere scattata la scintilla. Sempre stando a l’Investigatore Social, prima di frequentare il volto di Striscia, Marialaura sarebbe stata con un noto imprenditore, anche lui decisamente più grande di lei d’età.

Di seguito anche il post Instagram con l’esclusiva news di Alessandro Rosica – Investigatore Social: