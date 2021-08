Jamie Lee Curtis ha confessato il suo orgoglio per la figlia Ruby, che ha completato il suo percorso di transizione diventando una ragazza.

La celebre attrice Jamie Lee Curtis ha confessato in una lunga intervista al magazine Aarp il suo orgoglio verso sua figlia Ruby, nata Thomas Guest dal suo matrimonio con il comico e regista Christopher Guest. “Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Mi ha aiutato a capire che il genere non è fisso e da allora ho buttato via quella vecchia idea e ho imparato invece che la vita è una metamorfosi costante”.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis: la figlia transgender

Con orgoglio Jamie Lee Curtis ha svelato come avrebbe vissuto il percorso di transizione di quella che oggi è sua figlia, Ruby, nata nel 1996 dal suo amore per il regista Christopher Guest. L’attrice ha confessato anche che Ruby convolerà a nozze nel 2022 con il suo fidanzato e che sarà proprio lei ad officiare il matrimonio. L’attrice ha anche un’altra figlia, Annie, adottata sempre insieme al marito (e che oggi lavora come istruttrice di ballo).

I problemi con l’alcol

Nel corso della sua intervista ad Aarp The Magazine Jamie Lee Curtis ha confessato di essere sobria da 22 anni e ha dichiarato di essere orgogliosa di questo importante traguardo. “Sarei morta sicuramente se non avessi eliminato questa dipendenza”, ha dichiarato l’attrice, che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità. In passato l’attrice aveva anche rivelato di aver assunto sostanze stupefacenti insieme a suo padre, il celebre attore Tony Curtis. A causa della dipendenza da sostanze l’attrice ha perso suo fratello Nicholas, morto di overdose. “C’è stato un periodo di tempo in cui ero l’unica che parlava con lui. Avevo sei fratelli. Ora Ne ho cinque. Mio fratello, Nicholas, è morto di overdose di eroinaquando aveva 21 anni. Ho condiviso la droga con mio padre. Una volta ne abbiamo fatto uso insieme. Ma questa è stata l’unica volta che l’ho fatto, e l’ho fatto con lui…“, aveva rivelato a Variety.