Jack Reacher – Punto di non ritorno: le location incredibili del film con Tom Cruise

Tom Cruise è il protagonista di Jack Reacher – Punto di non ritorno, film d’azione diretto da Edward Zwick: ecco le location del film.

Tom Cruise è celebre in tutto il mondo per il ruolo dell’agente della CIA Ethan Hunt, il protagonista della saga cinematografica Mission: Impossible, ma questi non sono gli unici film d’azione di cui è stato il grande protagonista nella sua lunga e ricca carriera. E’ infatti anche il protagonista della saga Jack Reacher: e proprio a proposito di questa saga, ecco quali sono le location di Jack Reacher – Punto di non ritorno, film del 2016 diretto da Edward Zwick.

Jack Reacher – Punto di non ritorno: le location del film

Jack Reacher – Punto di non ritorno è stato girato interamente negli Stati Uniti: il primo ciak del film il regista Edward Zwick lo ha battuto il 20 ottobre del 2015 a New Orleans. Proprio la celebre città della Louisiana è la location principale della pellicole.

Le riprese del film sono poi proseguite a Baton Rouge, città meno celebre ma che in realtà è proprio la capitale dello stato della Louisiana. Infine, regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari del film si sono spostati a St. Francisville dove hanno poi concluso le riprese di Jack Reacher – Punto di non ritorno.

Jack Reacher – Punto di non ritorno: il cast del film

Come detto in precedenza, il principale protagonista di Jack Reacher – Punto di non ritorno è Tom Cruise: il celebre attore americano, oltre a essere il protagonista, è inoltre anche uno dei produttori del film. Nel cast della pellicola troviamo poi Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Holt McCallany, Patrick Heusinger e Robert Knepper.

Una curiosità: Jack Reacher – Punto di non ritorno è costato 60 milioni di dollari, ai botteghini delle sale cinematografiche di tutto il mondo ne invece incassati 161 milioni di dollari.