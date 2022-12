Durante un numero il domatore Ivan Orfei è stato azzannato alla gamba e al collo da una tigre, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Momenti di puro terrore a Lecce durante un numero del domatore Ivan Orfei al circo “Amedeo Orfei”. Il 31enne è stato aggredito da una tigre, azzannato ad una gamba e al collo. Il ragazzo è stato subito portato d’urgenza all’ospedale in gravi condizioni, ma sembra che non sia in pericolo di vita. Ad assistere alla cena c’erano numerose famiglie con bambini e l’intero spettacolo è stato immediatamente interrotto.

Ivan Orfei: azzannato da una tigre

È successo tutto in pochi istanti, lasciando il pubblico sotto shock. A quanto riportano le testimonianze dei presenti, all’interno della gabbia erano presenti due tigri, già particolarmente agitate e che non rispondevano ai comandi. Mentre Orfei era impegnato con una delle due, l’altro esemplare ha camminato fino a dietro le sue spalle, per poi attaccarlo ad una gamba. Nel tendone si è subito scatenato il panico, ma grazie all’intervento del personale sono riusciti ad allontanare l’animale permettendo al domatore di scappare.

Subito trasportato in ospedale, con ferite molto importanti a gambe e collo. Il domatore però sembra essere cosciente e non in pericolo di vita. Sulla vicenda saranno portare avanti delle indagini per fare chiarezza sulle dinamiche.

