Ecco una lista di alcune isole del mondo in cui è possibile vivere e lavorare ma senza spendere un patrimonio.

Chi di noi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di mollare tutto per trasferirsi su un oasi di pace magari circondati da spiagge e mare cristallino? Ebbene sappiate che oltre a sognarlo questo progetto potrebbe davvero prendere forma, come? Esistono moltissime isole (anche poco note) in cui è davvero possibile vivere a basso costo! Siamo nell’era dello smartworking dove è possibile lavorare da qualunque zona del mondo, purché in possesso di una linea internet, ed ecco che molte isole diventano appetitose anche per i giovani e non più per i pensionati che decidono di trascorrere gli anni post lavoro in pieno relax. Scopriamone alcune.

Alcune isole economiche per vivere

A stilare una lista delle isole più economiche in cui è possibile trascorrere il resto della propria vita, sono stati gli esperti di International Living che hanno selezionato una serie di isole ideali sia per lavorare da remoto sia per trascorrere la vita in pieno relax. Eccone alcune:

L ‘isola di Colon che si trova al largo della costa di Panama e secondo International Living, qui per vivere in pieno benessere basterà avere un reddito di coppia di circa 1200 euro al mese o 1000 per un single;

che si trova al largo della costa di e secondo International Living, qui per vivere in pieno benessere basterà avere un al mese o 1000 per un single; Caye Caulker è una piccola isola corallina calcarea al largo della costa del Belize nel Mar dei Caraibi conosciuta con il nome di Caye Caulker Village. Qui per vivere vi basterà un reddito mensile di 1250 euro ;

è una piccola isola corallina calcarea al largo della costa del Belize conosciuta con il nome di Caye Caulker Village. Qui per vivere vi basterà un ; Anche Creta l’isola greca, potrebbe rivelarsi un ottimo paradiso per vivere e lavorare. Qui però il reddito medio dovrà essere pari a 1500 euro al mese.

Le Filippine, nuova meta a basso costo per vivere

Un’altra meta di molte persone che hanno voglia di cambiare la propria vita e rifugiarsi in un angolo di paradiso del mondo sono anche Le Filippine. Sembra che qui basti davvero un reddito minimo per poter vivere un tenore di vita medio e godere anche di luoghi incantevoli, cibo buono e clima caldo.