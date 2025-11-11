Irene Grandi si racconta come non aveva mai fatto prima: dopo il divorzio e gli anni lontano dalle scene, la cantante svela la sua svolta personale e professionale.

C’è chi sceglie di fermarsi per paura e chi, invece, lo fa per rinascere. Irene Grandi appartiene alla seconda categoria. Dopo anni di successi, palchi e riflettori, la cantante toscana ha deciso di rallentare, di ascoltarsi e di tornare solo quando avrebbe avuto davvero qualcosa da dire. Già in passato aveva svelato l’intenzione di lasciare la musica, ma oggi, a 55 anni, la cantante è pronta a raccontarsi come non aveva mai fatto prima, tra fragilità, libertà ritrovata e un nuovo album che segna il suo ritorno sulle scene.

Un ritorno atteso e una nuova consapevolezza

C’è un tempo per esporsi e un tempo per ritirarsi. Irene Grandi lo sa bene ed in questa fase della sua vita è pronta a raccontare un nuovo capitolo personale e professionale. La cantante toscana è tornata nuovamente sotto i riflettori con un progetto introspettivo che segna la sua rinascita: Oro e rosa, il suo nuovo album, in uscita il 14 novembre 2025. “Ci sono momenti in cui esporsi e farsi vedere, altri in cui ritirarsi. Ora sto tornando alla luce”, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair.

Negli anni d’oro della sua carriera, Irene Grandi è stata una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Ma la corsa al successo, ammette, ha lasciato il segno: “Non ne potevo più, mi sono dovuta fermare. Vivevo nella costante paura del fallimento, con l’ansia dei numeri e del resto. Irene Grandi era un personaggio a cui avevo dato troppo”, ha dichiarato.

Irene Grandi e la confessione dopo il divorzio

Dietro la scelta di rallentare e di ritrovare sé stessa, c’è anche una svolta personale importante. Dopo la separazione dal marito Alessandro Carotti, la cantante ha imparato a fare pace con se stessa e con le proprie fragilità: “Dopo il divorzio ho imparato a volermi bene. Mi cacciavo in relazioni da cui poi scappavo. Ora ho imparato ad ascoltarmi e a prendermi cura di me”, ha confessato nel corso dell’intervista.

Un percorso che si riflette anche nel suo modo di intendere la musica oggi, lontano dalle logiche del mercato e più vicino all’autenticità. “Dal 2016 a oggi mi sono sentita messa da parte, con l’esplosione dello streaming e dei nuovi generi. Ma va bene così, mi “frega” molto meno del successo, inteso proprio a livello materiale”, ha aggiunto. E sul palco più famoso d’Italia, quello di Sanremo, Irene Grandi non ha dubbi: “Mi sentirei fuori luogo. Non è più il mio spazio, oggi cerco altro”.