Instagram, al via il test per il pulsante “non mi piace”: così si bloccheranno gli hater

Instagram ha iniziato i test per il pulsante “non mi piace”: scopriamo come funziona l’arma che annienterà (si spera) gli hater.

L’universo di Instagram potrebbe essere presto rivoluzionato dal pulsante “non mi piace”. La funzione, al momento in fase di test, cambierà il modo di rapportarsi di tutti gli utenti, famosi e non. Ovviamente, la speranza è quella di annientare gli hater e il cyber bullismo che aumentano ogni giorno di più.

Instagram testa il pulsante “non mi piace”: come funziona?

Mark Zuckerberg ha dato l’ok per sottoporre Instagram a un nuovo test. Al centro della scena c’è il pulsante “non mi piace“, uno strumento che secondo gli esperti servirà per rendere più sereno e pulito il mondo virtuale. La sua funzione è chiara: esprimere il proprio dissenso. Adam Mosseri, Ceo di IG, ha spiegato che per il momento si tratta solo di un esperimento a cui stanno partecipando pochi utenti.

In attesa di scoprire se il pulsante approderà su Instagram, vale la pena soffermarci sui pro e i contro del “non mi piace”. Innanzitutto, è bene sottolineare che questa funzione, sempre se arriverà nel mondo virtuale con le stesse specifiche del test, si potrà utilizzare solo nei commenti dei post. Il dissenso, inoltre, resterà anonimo e non sarà mostrato il numero totale delle persone che non hanno gradito una determinata esternazione.

I commenti che otterranno più “non mi piace” finiranno in fondo. Di conseguenza, gli utenti leggeranno per prime le esternazioni positive, o che comunque non sono state segnalate da altri come sgradite.

Instagram, il pulsante “non mi piace” tra pro e contro

Negli ultimi tempi, tra i commenti sui social, non solo su Instagram, si scatenano battaglie all’ultimo sangue. Insulti, parolacce, minacce di morte e chi più ne ha ne metta. Il pulsante “non mi piace” dovrebbe proprio servire per ristabilire un clima più civile, un confronto che possa davvero essere definito tale.

Una scelta più che giusta, ma che comunque ha qualche contro. Innanzitutto, qualcuno potrebbe utilizzare la funzione per segnalare un commento con cui non si trova d’accordo, senza che questo sia in qualche modo offensivo. Così facendo, si andrebbero a penalizzare opinioni impopolari ma non disturbanti per quel che riguarda il contenuto. Insomma, una sorta di censura. Come se non bastasse, si andrebbe a creare un universo fatto solo di complimenti, un po’ come quello che Chiara Ferragni ha raccontato, fingendo, per anni. L’impegno dello staff di Instagram è encomiabile, ma il nuovo pulsante necessita di qualche modifica.