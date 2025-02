Montecarlo: inaugurato MareTerra, quartiere extra lusso con case da 120mila euro al mq

A Montecarlo è stato inaugurato il quartiere MareTerra, location extra lusso dove le case costano 120mila euro al metro quadro.

Il Principato di Montecarlo è una delle località più lussuose al mondo, quindi non stupisce che proprio qui sorga un quartiere altrettanto principesco. Si chiama MareTerra e va ad allungare di circa 6 ettari l’estensione della città: al suo interno sorgono appartamenti e ville, ma i prezzi sono a dir poco accessibili.

Montecarlo: inaugurato il quartiere extra lusso MareTerra

Dallo scorso dicembre, il Principato di Montecarlo può contare su un’estensione di 6 ettari in più verso il mare. Un progetto ambizioso, che ha portato alla nascita di un nuovo quartiere dal nome indicativo: MareTerra. Inaugurato alla presenza del principe Alberto con la moglie Charlene e i due figli, è costato circa 2 miliardi di euro ed è il secondo quartiere monegasco sul mare dopo Fontvieille, costruito negli anni Settanta per volere del principe Ranieri.

All’interno del quartiere ci sono 110 appartamenti e 10 ville, sei delle quali fronte mare. Ovviamente, si tratta di residenze extra lusso, ma hanno una marcia in più perché sono state costruite secondo rigidi criteri di salvaguardia ambientale. Questo significa che, anche da un punto di vista energetico, sono assolutamente ecosostenibili.

E’ bene sottolineare che prima di costruire gli edifici, si è provveduto a salvare il fondale marino. Soltanto quando ciò è stato fatto, si è passati alle case, alle strade e ai luoghi di aggregazione. Le abitazioni di MareTerra sono attualmente in vendita ad una cifra proibitiva: 120mila euro al metro quadro.

MadreTerra: case vendute nonostante i prezzi esorbitanti

Alla costruzione di MadreTerra hanno contribuito nomi di spicco dell’architettura e del design, famosi in ogni angolo del globo, come: Renzo Piano, Denis Valode e Michel Desvigne. Considerando lo stile di Montecarlo, il nuovo quartiere extra lusso si è inserito alla perfezione nell’urbanistica della città. Non a caso, le abitazioni, tra appartamenti e ville, sono stati venduti quasi tutti ancora prima del taglio del nastro.