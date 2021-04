Cosa fare se Instagram non pubblica foto e storie: come risolvere i bug di caricamento dei contenuti sul social.

Sei nel panico perché Instagram non pubblica foto e storie? Purtroppo può capitare. A volte l’app, come tutti i software legati al mondo del web, può essere oggetto di bug o di improvvisi down. Un problema che può capitare sia a chi possiede smartphone Android, sia a chi ha un iPhone. Ma quali sono le ragioni e come è possibile risolvere questi fastidiosi blocchi? Scopriamolo insieme.

Perché Instagram non carica post?

Quando non si riesce a caricare un post o se Instagram non pubblica le storie, spesso la soluzione più semplice è anche quella più intuitiva: basta chiudere definitivamente l’app e riaprirla per superare piccoli bug relativi talvolta a una specifica sessione. Attenzione però. Non bisogna uscire dall’app, ma proprio chiuderla in maniera definitiva, ad esempio lanciandola verso l’alto nei sistemi Apple.

Uomo Smartphone

A volte se Instagram non mi fa fare le storie, però, il problema è legato agli aggiornamenti dell’app. Specialmente quelli principali a volte riescono a risolvere conflitti e bug, di fatto rendendo il programma più scorrevole e, spesso, più gradevole a livello visivo. Controlla quindi lo stato degli aggiornamenti sul play store o sulle impostazioni dell’app, ed eventualmente scarica subito l’aggiornamento. Potrà essere la soluzione definitiva tuoi problemi.

Non vedo le storie di Instagram: cosa succede?

Talvolta può però capitare di avere problemi con le storie e il caricamento specialmente per la connettività. Assicurati sempre di avere un buon collegamento, magari attivando e riattivando la connessione Wi-Fi, o la connessione 4G o 5G.

Un altro suggerimento per cercare di sbloccare il carimamento è provare a pulire la cache dell’applicazione dello smartphone. Su Android basta andare nelle impostazioni del telefono, scegliere Applicazioni e poi Svuota o Cancella cache. Per iOS, invece, sempre entrando in Impostazioni, bisogna andare su Generali e poi Spazio iPhone. In questo caso, se i dati sono eccessivi, sarà necessario disinstallare l’app e poi reinstallarla. Se tutti questi procedimenti non dovessero risolvere il problema è bene informarsi sulla presenza possibile di Instagram Down o, come ultima soluzione, sulla possibilit di ripristinare il telefono contattare l’assistenza del social di Menlo Park.