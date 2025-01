Incendio a Los Angeles, star di Hollywood nel panico: “Spaventoso e devastante”

Incendio a Los Angeles: evacuazioni, messaggi commossi delle star di Hollywood e premi cancellati. Scopri cosa sta succedendo.

Un terribile incendio sta devastando l’area di Pacific Palisades, a Los Angeles, e sta mettendo in ginocchio la comunità locale e coinvolgendo anche numerose celebrità.

Più di 30.000 persone sono state evacuate e 13.000 edifici sono a rischio. Tra le conseguenze immediate, molte première di film, come Unstoppable con Jennifer Lopez, sono state annullate. Anche l’annuncio delle nomination dei SAG Awards, previsto dal vivo, è stato spostato online. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

Le evacuazioni: le star di Hollywood in fuga

Pacific Palisades, nota per ospitare molti volti noti, è una delle aree più colpite. Celebrità come Ben Affleck, Mark Hamill e Eugene Levy hanno dovuto lasciare le loro case per mettersi in salvo. Affleck è stato visto in fuga, mentre Hamill ha trovato rifugio presso la casa della figlia. Levy ha descritto il caos dell’evacuazione, ricordando il peggior incendio dal 1993.

Molte celebrità hanno condiviso sui social media messaggi commoventi. Chris Pratt, protagonista di Guardiani della Galassia, ha chiesto sostegno alla comunità scrivendo in un post: “Per favore, inviate preghiere e forza a tutti a Los Angeles colpiti da questi incendi devastanti“.

I messaggi delle star di Hollywood

James Woods, noto per il suo ruolo in C’era una volta in America, scrive: “Siamo stati fortunati ad avere i vigili del fuoco e la polizia di Los Angeles che hanno fatto così bene il loro lavoro. Siamo al sicuro e fuori”.

Anche Billie Eilish ha commentato la situazione, e ha definito gli incendi “Spaventosi e devastanti“. Anche Khloe Kardashian ha espresso la sua gratitudine ai soccorritori con un messaggio toccante: “Il vostro altruismo, la vostra resilienza e i vostri instancabili sforzi per proteggere vite e comunità sono profondamente apprezzati. Siete dei veri eroi e vi siamo incredibilmente grati per tutto quello che fate“.