Giovedì 6 agosto, in prima serata, su Rai 3 va in onda “In arte Mina”, uno speciale per rendere omaggio a una delle più celebri e grandi artiste italiane.

Non una semplice cantante ma un vero e proprio mito: è questo Mina. Un personaggio fuori dagli schemi, che nel 1978, a sorpresa, ha deciso di non apparire più in pubblico. Una cantante dal talento e dalla voce straordinaria, capace di conquistare gli italiani con la sua musica: sono questi alcuni dei motivi che hanno convinto la Rai a dedicarle uno speciale dal titolo “In arte Mina“, in onda giovedì 6 agosto in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa) su Rai 3.

In arte Mina: il conduttore e gli ospiti

A condurre In arte Mina sarà Pino Strabioli, conduttore che negli ultime mesi abbiamo visto sulla Rai con Il caffè di Raiuno, ma in precedenza è stato il padrone di casa per diverse edizioni di Unomattina, Aspettando Cominciamo bene e altri programmi Rai.

Mina

Pino Strabioli ripercorrerà i luoghi simbolo della carriera di Mina e nel corso della trasmissione verranno trasmessi di filmati della carriera della cantante.

Ad affiancare il conduttore nello speciale In arte mina ci saranno anche alcuni volti celebri dello spettacolo e della musica italiana, come Fiorello, Giorgia e il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Mina: i programmi e i film

Prima di decidere di sparire dalla scene, pur continuando nel proprio lavoro di cantante producendo nuove canzoni e nuovi album (tanto che è l’artista più presente nelle classifiche italiane oltre che essere quella che, insieme ad Adriano Celentano, ha venduto il maggior numero di dischi), Mina la si è potuta vedere spesso anche alla conduzione di show televisivi.

Fin dai primi anni ’60 fino al 1974 ha condotto diversi programmi tra cui Studio Uno, Sabato sera, Senza rete, Canzonissima, Teatro 10 e Milleluci. Ma ha anche recitato in diversi film tra cui Appuntamento a Ischia, Madri pericolose e Per amore… per magia…