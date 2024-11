Durante il suo ultimo concerto, Amedeo Minghi mostra il suo lato “intimo”: l’incidente sul palco, il video è virale.

Anche ai migliori succede di avere qualche scivolone, e questo è stato il caso di Amedeo Minghi. Durante un recente concerto, il noto cantautore romano ha vissuto un momento inaspettato mentre si esibiva con il celebre brano “Trottolino Amoroso“.

Mentre cantava, i pantaloni sono improvvisamente scivolati giù, lasciando Minghi per un attimo in una situazione piuttosto imbarazzante. Ma scopriamo che cosa è successo.

Incidente “hot” per Amedeo Minghi

Mentre cantava uno dei suoi brani più famosi, i pantaloni del cantante hanno deciso di cedere, lasciando per un istante Minghi “in mutande”. Prontamente, il cantante 77enne ha rialzato i pantaloni con un sorriso, suscitando risate tra il pubblico e dando vita a un episodio ironico che è stato prontamente ripreso sui social media.

Il momento, immortalato in un video, è stato condiviso dalla pagina Instagram intrashttenimento2.0 e ha raggiunto rapidamente centinaia di migliaia di visualizzazioni.

L’incidente sul palco: le reazioni social

Il giornalista Giuseppe Candela ha ironizzato sulla scena, scrivendo: “Minghi stava per mostrare il trottolino amoroso“.

Alcuni utenti hanno aggiunto battute come “Da Amedeo Minghi a Amedeo Minghia è un attimo” e “A momenti si vedeva la minghi“. Il video sembra essere stato ripreso durante un recente concerto a Cariati, in provincia di Cosenza, come suggerito da alcune fonti.

Qualche utente scrive sotto il post: “Mia mamma diceva: metti sempre le mutande che se vai in ospedale facciamo brutta figura. Non considerava i concerti“.

L’episodio ha fato rapidamente il giro del web scatenando ilarità e risate tra gli utenti social.

Ma Amedeo Minghi commenterà l’accaduto? Al momento il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, quindi non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti.