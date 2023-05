Ecco quali sono le location di (Im)perfetti criminali, la commedia con protagonista Filippo Scicchitano e Fabio Balsamo.

Amir, una guardia giurata viene licenziate e i suoi vecchi colleghi sono disposti a tutti per farli riavere il posto di lavoro, anche escogitare un finto furto in una gioielleria. Peccato che non sappiano di essere sorvegliati e intercettati dalla polizia: riusciranno a mettere in atto il proprio piano e a far riassumere il loro amico e collega? La risposta l’avrete guardando (Im)perfetti criminali, commedia uscita nel 2022, prodotta e distribuita direttamente su Sky Cinema, che è stata diretta da Alessio Maria Federici. Ma vediamo ora quali sono le location di (Im)perfetti criminali.

(Im)perfetti criminali: le location del film

La città che fa da sfondo alla storia raccontata in (Im)perfetti criminali e nella quale è stato girato il film è Roma. Regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori sono stati impegnati nelle riprese delle varie scene de film nell’autunno del 2021.

Filippo Scicchitano

“Roma città del peccato, della paura, dimora della colpa, del crimine impunito. Delle buche che ti sfondano la macchina. La capitale non è mai stata così in pericolo. Per questo ci sono loro, i Falchi della Notte, Night Hawkes. Potete tornare a dormire sonni tranquilli” è uno degli slogan del film.

(Im)perfetti criminali: il cast del film

Uno dei protagonisti principali di (Im)perfetti criminali è Riccardo, che è interpretato da Filippo Scicchitano. Nel cast del film troviamo poi anche Fabio Balsamo dei The Jackal, che insieme al regista Alessio Maria Federici aveva già lavorato nella serie TV Generazione 56k.

Il cast principale del film è poi completato da Guglielmo Poggi, Babak Karimi, Anna Ferzetti, Marouane Zotti, Matteo Martari, Rocio Munoz Morales, Massimiliano Bruno, Pino Insegno, Greg e Jerry Mastrondomenico. In (Im)perfetti criminali compare poi in un cameo, nei panni di se stessa, anche la popolare criminologa e personaggio televisivo Roberta Bruzzone.

