Il vento del perdono: ecco le location del film con Jennifer Lopez

Robert Redford e Jennifer Lopez sono protagonista de Il vento del perdono, film del 2005 diretto da Lasse Hallstrom: ecco le location.

Era il 2005 quando nelle sale cinematografiche arrivava Il vento del perdono, diretto dal regista svedese Lasse Hallstrom (regista anche di Le regole della casa del sidro e Chocolat). Un film drammatico, tratto dal romanzo di Mark Spragg An Unfinished Life, il cui si racconta la storia di Jean Gilkyson che, insieme alla figlia, scappa dal fidanzato violento e trova rifugio a casa dell’ex suocero, il padre di suo marito morto qualche anno prima. Vediamo ora quali sono le location del film.

Il vento del perdono: le location del film

Il vento del perdono è ambientato nello stato del Wyoming: è qui che abita Einar Gilkyson, nel suo ranch isolato dal resto del mondo. E proprio il ranch è la location principale del film diretto da Lasse Hallstrom, ma nella realtà non si trova nel Wyoming.

Il vento del perdono è stato infatti da tutt’altra parte, addirittura al di fuori degli Stati Uniti: il film è stato invece girato in Canada, nella regione della Columbia Britannica. Come molte altre pellicole hollywoodiano, anche in questo caso i produttori hanno preferito girare le varie scene in Canada, considerati i minori costi di produzione.

Jennifer Lopez

Il vento del perdono: il cast del film

Per Il vento del perdono, il regista Lasse Hallstrom ha potuto contare su un cast davvero d’eccezione. La protagonista Jean Gilkyson è interpretata da Jennifer Lopez, il suocero, Einar Gilkyson è invece impersonato dal due volte Premio Oscar Robert Redford. Nel cast ha poi un ruolo di primo piano anche un’altra star di Hollywood come Morgan Freeman, che veste i panni di Mitch Bradley, l’amico di Jean Gilkyson.

Nel cast di Il vento del perdono sono poi presenti anche Josh Lucas, Becca Gardner e Damian Lewis.