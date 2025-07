Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato: testo e significato della canzone

Qual è il significato della canzone Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato? Il brano è dedicato agli iconici personaggi di Pinocchio.

Sono trascorsi quasi 50 anni dall’uscita de Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, eppure è una canzone quanto mai attuale. Prendendo spunto dagli iconici personaggi della favola di Pinocchio, l’artista invita a non fidarsi di quanti promettono mare e monti in cambio di denaro. Vediamo il significato e il testo.

Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1977, la canzone Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato è contenuta all’interno dell’album Burattino senza fili. Il brano, considerato uno dei pezzi iconici dell’intera discografia dell’artista, è dedicato, così come il disco, alla storia di Pinocchio. Nello specifico, il cantante paragona il gatto e la volpe della storia di Collodi ad alcuni personaggi che si incontrano nel mondo dello spettacolo.

“Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai

Noi sapremo sfruttare le tue qualità

Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso

Per la celebrità“.

Il gatto e la volpe promettono di farlo diventare famoso. Bastano solo “quattro monete” per non perdere la grande occasione della vita, quella che capita una volta sola.

“Avanti, non perder tempo, firma qua

È un normale contratto, è una formalità

Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te

Un divo da hit parade“.

Nella vita di tutti i giorni si possono incontrare una marea di personaggi come il gatto e la volpe, che promettono mare e monti in cambio di denaro. Non solo nel mondo dello spettacolo, ma in qualsiasi altra realtà. La morale della canzone di Edoardo Bennato è una: nessun fa nulla per nulla, quindi è bene non fidarsi di quanti millantano facili guadagni.

Ecco il video de Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato:

Il gatto e la volpe: il testo della canzone

Quanta fretta, ma dove corri, dove vai

Se ci ascolti per un momento, capirai

Lui è il gatto, ed io la volpe, siamo in società…

